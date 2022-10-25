Екатеринбургского активиста задержали в Бишкеке за вопрос Киркорову

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В столице Киргизии задержали Радика Ислаева. Причина задержания в том, что екатеринбуржец пришёл на концерт Филиппа Киркорова (он выступал в Бишкеке сегодня) не с букетом цветов и не с открыточкой для автографа, а с самодельным плакатом.Перед началом концерта Радик Ислаев встал перед входом в здание Дворца спорта имени К. Кожомкула с плакатом в руках. Плакат содержал надпись «Филипп, чем Крым?». Долго так простоять уральцу не удалось, он был задержан сотрудниками местных правоохранительных органов.По сведениям телеграм-канала RusNews, за проведение пикета Ислаеву грозил административный арест на 3 суток. Однако, по более свежей информации, ему выписали административный протокол, который предполагает оплату штрафа.Филипп Киркоров, в отличие от бывшей супруги, старается держаться вне политики. Однако, политика находит его самого. Так, российский телеведущий Борис Корчевников обвинил поп-певца… в октябрьском подрыве Крымского моста. По версии Корчевникова, обрушение нескольких секций моста и сгоревший поезд — это что-то вроде кары небесной за танцы Киркорова во время концертов на кресте. Уральский же активист решил «вдарить» по эстрадной звезде с другой стороны и добиться-таки от него внятной позиции.В последний раз в Екатеринбурге Радик Ислаев отметился в августе молчаливым пребыванием на площади 1905-го года. Сотрудники полиции посчитали это акцией в поддержку Евгения Ройзмана и жёстко задержали активиста. Суд тоже посчитал молчание в публичном месте акцией и на 15 суток отправил Ислаева в спецприёмник (где он объявил голодовку). В Кыргызстан екатеринбуржец уехал несколько недель назад.