Свердловский губернатор назначил четырех министров
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначении министров в правительстве Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Алексей Кузнецов назначен на должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Ранее согласие на его назначение дали депутаты регионального Заксобрания.
Министром финансов области стал Александр Старков. Его назначение в октябре также поддержали депутаты областного парламента.
Денис Мамонтов назначен на пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. С 2020 года он занимал в правительстве должность министра экономики и территориального развития региона.
На посту министра физической культуры и спорта Свердловской области утвержден Леонид Рапопорт. Он работает в правительстве региона с 2009 года.
Алексей Кузнецов назначен на должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Ранее согласие на его назначение дали депутаты регионального Заксобрания.
Министром финансов области стал Александр Старков. Его назначение в октябре также поддержали депутаты областного парламента.
Денис Мамонтов назначен на пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. С 2020 года он занимал в правительстве должность министра экономики и территориального развития региона.
На посту министра физической культуры и спорта Свердловской области утвержден Леонид Рапопорт. Он работает в правительстве региона с 2009 года.
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