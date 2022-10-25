Свердловский губернатор назначил четырех министров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначении министров в правительстве Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Алексей Кузнецов назначен на должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Ранее согласие на его назначение дали депутаты регионального Заксобрания.Министром финансов области стал Александр Старков. Его назначение в октябре также поддержали депутаты областного парламента.Денис Мамонтов назначен на пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. С 2020 года он занимал в правительстве должность министра экономики и территориального развития региона.На посту министра физической культуры и спорта Свердловской области утвержден Леонид Рапопорт. Он работает в правительстве региона с 2009 года.