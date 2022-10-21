Свердловский депутат отправил предложение общественника о введении «сухого закона» в праздники в Госдуму

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Руководитель общественного движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов получил ответ от депутата Законодательного собрания Свердловской области Виктора Якимова о том, что его предложение о введении «сухого закона» в некоторые праздничные дни перенаправлено депутатам Государственной Думы РФ.Ранее Андрей Тумашов выступил с инициативой введения запрета на продажу алкоголя в некоторые праздники – 1 мая, День Победы, день Молодежи, день Знаний и некоторых других. Он обратился с этой инициативой к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.В ответе депутат Якимов заявил, что считает, что «не дожидаясь официальных запретов» необходимо проводить активную работу по реализации проекта «Трезвая Россия» «нам всем вместе». Однако никаких конкретных предложений, кроме пропаганды ЗОЖ и занятия спортом, не предложил. Наверное «нам всем вместе» - означает начать с себя.