Свердловский депутат отправил предложение общественника о введении «сухого закона» в праздники в Госдуму
Политика
Фото: Алиса Левина / Вечерние ведомости
Руководитель общественного движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов получил ответ от депутата Законодательного собрания Свердловской области Виктора Якимова о том, что его предложение о введении «сухого закона» в некоторые праздничные дни перенаправлено депутатам Государственной Думы РФ.
Ранее Андрей Тумашов выступил с инициативой введения запрета на продажу алкоголя в некоторые праздники – 1 мая, День Победы, день Молодежи, день Знаний и некоторых других. Он обратился с этой инициативой к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
В ответе депутат Якимов заявил, что считает, что «не дожидаясь официальных запретов» необходимо проводить активную работу по реализации проекта «Трезвая Россия» «нам всем вместе». Однако никаких конкретных предложений, кроме пропаганды ЗОЖ и занятия спортом, не предложил. Наверное «нам всем вместе» - означает начать с себя.
Ранее Андрей Тумашов выступил с инициативой введения запрета на продажу алкоголя в некоторые праздники – 1 мая, День Победы, день Молодежи, день Знаний и некоторых других. Он обратился с этой инициативой к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
В ответе депутат Якимов заявил, что считает, что «не дожидаясь официальных запретов» необходимо проводить активную работу по реализации проекта «Трезвая Россия» «нам всем вместе». Однако никаких конкретных предложений, кроме пропаганды ЗОЖ и занятия спортом, не предложил. Наверное «нам всем вместе» - означает начать с себя.
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