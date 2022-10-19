Министра по управлению госимуществом и министра финансов назначили в Свердловской области
Политика
Фото: midural.ru
В Свердловской области утвердили Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом региона и Александра Старкова – на пост министра финансов области.
Депутаты регионального Заксобрания единогласно проголосовали за утверждение предложенных губернатором Евгением Куйвашевым кандидатур. Так как сам глава Свердловской области сейчас находится в отпуске, кандидатуры представлял вице-губернатор Олег Чемезов.
Назначенный на пост главы МУГИСО Алексей Кузнецов – уроженец Тобольска. В 1994-1995 годах он работал столяром на Тобольском деревообрабатывающем заводе, а после службы в армии окончил Уральскую юракадемию. С 2001 по 2007 год Кузнецов работал в прокуратуре Тюменской области, с 2007 по 2011 – в администрации Тюмени, а с 2011 по 2011 – в полпредстве УрФО в Екатеринбурге. В 2012 году Евгений Куйвашев назначил его на пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Александр Старков, переназначенный на пост министра финансов Свердловской области, родился в Екатеринбурге. Он окончил УрГЭУ, в 2008 году устроился в мэрию на должность председателя комитета по экономике, а в 2011 годе перешел в министерство финансов Свердловской области на должность замминистра. В декабре 2020 года, после ухода Галины Кулаченко, Старков стал исполняющим обязанности министра финансов, а в 2021 году – был назначен на сам пост министра, лишившись приставки «и.о.».
Напомним, что все областные министры после выборов губернатора в сентябре ушли в отставку, согласно требованиям законодательства. Сейчас уже практически все из них переназначены на свои должности.
Депутаты регионального Заксобрания единогласно проголосовали за утверждение предложенных губернатором Евгением Куйвашевым кандидатур. Так как сам глава Свердловской области сейчас находится в отпуске, кандидатуры представлял вице-губернатор Олег Чемезов.
Назначенный на пост главы МУГИСО Алексей Кузнецов – уроженец Тобольска. В 1994-1995 годах он работал столяром на Тобольском деревообрабатывающем заводе, а после службы в армии окончил Уральскую юракадемию. С 2001 по 2007 год Кузнецов работал в прокуратуре Тюменской области, с 2007 по 2011 – в администрации Тюмени, а с 2011 по 2011 – в полпредстве УрФО в Екатеринбурге. В 2012 году Евгений Куйвашев назначил его на пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Александр Старков, переназначенный на пост министра финансов Свердловской области, родился в Екатеринбурге. Он окончил УрГЭУ, в 2008 году устроился в мэрию на должность председателя комитета по экономике, а в 2011 годе перешел в министерство финансов Свердловской области на должность замминистра. В декабре 2020 года, после ухода Галины Кулаченко, Старков стал исполняющим обязанности министра финансов, а в 2021 году – был назначен на сам пост министра, лишившись приставки «и.о.».
Напомним, что все областные министры после выборов губернатора в сентябре ушли в отставку, согласно требованиям законодательства. Сейчас уже практически все из них переназначены на свои должности.
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