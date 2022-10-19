Министра по управлению госимуществом и министра финансов назначили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области утвердили Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом региона и Александра Старкова – на пост министра финансов области.Депутаты регионального Заксобрания единогласно проголосовали за утверждение предложенных губернатором Евгением Куйвашевым кандидатур. Так как сам глава Свердловской области сейчас находится в отпуске, кандидатуры представлял вице-губернатор Олег Чемезов.Назначенный на пост главы МУГИСО Алексей Кузнецов – уроженец Тобольска. В 1994-1995 годах он работал столяром на Тобольском деревообрабатывающем заводе, а после службы в армии окончил Уральскую юракадемию. С 2001 по 2007 год Кузнецов работал в прокуратуре Тюменской области, с 2007 по 2011 – в администрации Тюмени, а с 2011 по 2011 – в полпредстве УрФО в Екатеринбурге. В 2012 году Евгений Куйвашев назначил его на пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.Александр Старков, переназначенный на пост министра финансов Свердловской области, родился в Екатеринбурге. Он окончил УрГЭУ, в 2008 году устроился в мэрию на должность председателя комитета по экономике, а в 2011 годе перешел в министерство финансов Свердловской области на должность замминистра. В декабре 2020 года, после ухода Галины Кулаченко, Старков стал исполняющим обязанности министра финансов, а в 2021 году – был назначен на сам пост министра, лишившись приставки «и.о.».Напомним, что все областные министры после выборов губернатора в сентябре ушли в отставку, согласно требованиям законодательства. Сейчас уже практически все из них переназначены на свои должности.