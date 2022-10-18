Свердловский губернатор нашел нового главу МУГИСО
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание кандидатуру Алексея Кузнецова на должность главы министерства по управлению государственным имуществом региона. Об этом заявил представитель губернатора Михаил Ершов на заседании комитета по промышленной политике, сообщает 66.RU.
Комитет по промышленной политике поддержал кандидатуру Алексея Кузнецова и рекомендовал принять решение о назначении на ближайшем заседании Законодательного собрания.
Напомним, что Кузнецов возглавляет областное министерство природных ресурсов.
С 2016 года и.о. главы МУГИСО был Сергей Зырянов. Однако в сентябре он покинул пост из-за выхода на пенсию.
Ранее МУГИСО возглавлял Алексей Пьянков. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Ему предъявили обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток и растрате средств.
В прошлом году следствие предъявило Пьянкову новое обвинение, согласно которому, бывший министр создал преступную группу, которая выводила бюджетные средства через фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе.
Комитет по промышленной политике поддержал кандидатуру Алексея Кузнецова и рекомендовал принять решение о назначении на ближайшем заседании Законодательного собрания.
Напомним, что Кузнецов возглавляет областное министерство природных ресурсов.
С 2016 года и.о. главы МУГИСО был Сергей Зырянов. Однако в сентябре он покинул пост из-за выхода на пенсию.
Ранее МУГИСО возглавлял Алексей Пьянков. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Ему предъявили обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток и растрате средств.
В прошлом году следствие предъявило Пьянкову новое обвинение, согласно которому, бывший министр создал преступную группу, которая выводила бюджетные средства через фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе.
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