Свердловский губернатор нашел нового главу МУГИСО

13.24 Среда, 19 октября 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание кандидатуру Алексея Кузнецова на должность главы министерства по управлению государственным имуществом региона. Об этом заявил представитель губернатора Михаил Ершов на заседании комитета по промышленной политике, сообщает 66.RU.

Комитет по промышленной политике поддержал кандидатуру Алексея Кузнецова и рекомендовал принять решение о назначении на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Напомним, что Кузнецов возглавляет областное министерство природных ресурсов.

С 2016 года и.о. главы МУГИСО был Сергей Зырянов. Однако в сентябре он покинул пост из-за выхода на пенсию.

Ранее МУГИСО возглавлял Алексей Пьянков. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Ему предъявили обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток и растрате средств.

В прошлом году следствие предъявило Пьянкову новое обвинение, согласно которому, бывший министр создал преступную группу, которая выводила бюджетные средства через фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Губернатор Свердловской области утвердил своих заместителей
18 октября 2022
Евгений Куйвашев поучаствовал во встрече президента России с избранными главами регионов
10 октября 2022
В Екатеринбурге осужден мужчина, который вышел из бара пьяным и ударил случайную прохожую
12 октября 2022
Бывший директор Шарташского лесопарка отчитался о рекультивации Широкореченской свалки
14 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Денис Драгунский: «В России такой ураган, такой вихрь, что никакая аналитика не работает»

Русский писатель и колумнист – о своём творчестве и немного о ситуации в стране
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:52 Похолодание ожидается в Свердловской области в конце недели
17:26 Пропавшего мужчину на Урале ищут больше двух месяцев
16:55 Авиакомпания FlyOne Armenia запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван
16:47 Жук-усач сорвал вывоз древесины из Свердловской области в Казахстан
16:26 Свердловчанина отправят на принудительное лечение за убийство двух человек
15:53 Первую очередь ТЛЦ «Уральский», против которого выступали екатеринбуржцы, запустят в ноябре
15:25 В Екатеринбурге представили пилотный проект арендного дома
14:53 Трое мужчин в Екатеринбурге украли почти 7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
14:27 В Екатеринбурге рабочие измазали автомобили монтажной пеной
13:52 В Свердловской области подтвердили 737 новых случаев COVID-19
13:24 Свердловский губернатор нашел нового главу МУГИСО
12:55 Работникам муниципального предприятия в Реже наконец выплатили долг по зарплате
12:27 В Росгидрометцентре рассказали, какая погода ожидается на Урале зимой
11:56 Подростка, подозреваемого в убийстве женщины в Алапаевске, отправили под домашний арест
11:21 Только треть свердловчан устраивает их зарплата
10:54 Зарезавшую свою дочь свердловчанку отправят в психбольницу
10:22 Из Екатеринбурга открылись рейсы в Тараз
09:53 В Свердловской области нашли самое трезвое село
09:35 В Солнечном в Екатеринбурге временно изменились схемы движения автобусных маршрутов
20:55 В Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге ограничили вход
20:32 Машинисты и их помощники сливали дизельное топливо с грузовых составов
20:00 В Ельцин центре расскажут про режиссёрок
19:26 На тушение подстанции в Каменске-Уральском понадобилась минута
19:06 Стало известно, что построят на Эльмаше по программе КРТ
18:42 В Артёмовском взорвали хлебный элеватор
17:59 Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам более 800 тысяч рублей
Все новости Свердловской области
17:24 В восьми российских регионах могут ограничить свободу перемещения в рамках режима «среднего уровня реагирования»
17:11 Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей
17:27 Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения волгоградцев о разрушении троллейбусной сети
17:04 Два банка в Кыргызстане прекратили обслуживать карты МИР
12:46 Причиной падения военного самолёта в Ейске рассматривается техническая неисправность борта
23:00 Количество жертв после падения военного самолета в Ейске увеличилось до трех
21:14 Минобороны: в Ейске упал военный самолет Су-24
20:52 В краснодарском Ейске из-за падения самолета начался крупный пожар в жилых многоэтажках
19:21 Сенатор Клишас назвал законопроект о военных омбудсменах информационным шумом
19:03 Глава Минфина считает нецелесообразным поднимать налоги на доходы физлиц и увеличивать прогрессивную шкалу налогообложения
16:20 Волгоградцы обратились к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело на чиновников мэрии из-за отсутствия троллейбусного движения в Кировском районе
15:49 Мэр Москвы заявил об окончании мобилизации в столице и о прекращении действия повесток
11:24 Для покупки нового автомобиля россиянам нужно копить от почти четырех до 11 лет
18:25 Владимир Путин: уже 222 тысячи мобилизованы
14:35 Газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки
14:18 На певицу Клаву Коку могут возбудить уголовное дело после танца в мини-юбке во Владивостоке
14:14 РБК: Уголовное дело против ректора Мау прекращено
20:22 Россиянам запретят въезд в Чехию с туристическим «шенгеном» после 25 октября
19:33 Рынок нефти зависит от решений, которые принимают политики в угоду своим амбициям: Александр Новак
19:15 Глава ГИБДД считает тотальный фото- и видеоконтроль за нарушениями неприемлемым
17:20 Российские пары теперь смогут разводиться через «Госуслуги»
16:58 Путин: За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза
17:23 Павел Чиков: прокуратура вручает пользователям Facebook* и Instagram* предостережения об экстремистской деятельности
15:50 Минцифры опровергает информацию об утечке данных пользователей с Госуслуг
15:11 Российские шаманы в нескольких регионах провели камлания в поддержку военных
14:42 Депутат Парфенов: 300 членов КПРФ отправились в зону боевых действий
Все новости России и мира
17:52 Похолодание ожидается в Свердловской области в конце недели
17:34 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с МСХА им. Тимирязева
17:26 Пропавшего мужчину на Урале ищут больше двух месяцев
16:55 Авиакомпания FlyOne Armenia запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван
16:47 Жук-усач сорвал вывоз древесины из Свердловской области в Казахстан
16:26 Свердловчанина отправят на принудительное лечение за убийство двух человек
15:53 Первую очередь ТЛЦ «Уральский», против которого выступали екатеринбуржцы, запустят в ноябре
15:25 В Екатеринбурге представили пилотный проект арендного дома
14:53 Трое мужчин в Екатеринбурге украли почти 7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
14:27 В Екатеринбурге рабочие измазали автомобили монтажной пеной
13:52 В Свердловской области подтвердили 737 новых случаев COVID-19
13:26 «Губерния» приглашает пермяков в Комнату сказок
13:24 Свердловский губернатор нашел нового главу МУГИСО
12:55 Работникам муниципального предприятия в Реже наконец выплатили долг по зарплате
12:41 Житель Прикамья осужден за кражу денег с карты знакомой
12:27 В Росгидрометцентре рассказали, какая погода ожидается на Урале зимой
12:06 Разработчики из Пермского Политеха предложили способ повысить безопасность движения автомобилей
11:56 Подростка, подозреваемого в убийстве женщины в Алапаевске, отправили под домашний арест
11:21 Только треть свердловчан устраивает их зарплата
10:54 Зарезавшую свою дочь свердловчанку отправят в психбольницу
10:22 Из Екатеринбурга открылись рейсы в Тараз
10:16 Судебные приставы взыскали с нытвенского металлургического завода крупный долг за услуги связи
09:53 В Свердловской области нашли самое трезвое село
09:35 В Солнечном в Екатеринбурге временно изменились схемы движения автобусных маршрутов
20:55 В Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге ограничили вход
20:32 Машинисты и их помощники сливали дизельное топливо с грузовых составов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK