Аркадий Чернецкий предложил сделать Екатеринбургскую агломерацию единым муниципалитетом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий вернулся к своему проекту «Большой Екатеринбург». О нем впервые было заявлено еще в 2003 году.Чернецкий предложил на Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild сделать Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхнюю Пышму и Среднеуральск единым муниципальным образованием.По словам Чернецкого, это позволит сделать из Екатеринбурга третий по мощи центр в России и добиться «соответствующего отношения к городу федеральных властей».