Аркадий Чернецкий предложил сделать Екатеринбургскую агломерацию единым муниципалитетом
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий вернулся к своему проекту «Большой Екатеринбург». О нем впервые было заявлено еще в 2003 году.
Чернецкий предложил на Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild сделать Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхнюю Пышму и Среднеуральск единым муниципальным образованием.
По словам Чернецкого, это позволит сделать из Екатеринбурга третий по мощи центр в России и добиться «соответствующего отношения к городу федеральных властей».
Чернецкий предложил на Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild сделать Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхнюю Пышму и Среднеуральск единым муниципальным образованием.
По словам Чернецкого, это позволит сделать из Екатеринбурга третий по мощи центр в России и добиться «соответствующего отношения к городу федеральных властей».
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