Жители курганского Катайска захотели стать свердловчанами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Катайске Курганской области жители собирают подписи под петицией, в которой требуют провести референдум и с его помощью проголосовать за отсоединение Катайского района от Кургана и присоединение его к Свердловской области.Причина — в низком уровне жизни катайцев. Жители района считают, что у них слишком высокий уровень безработицы и слишком непомерные цены на услуги ЖКХ. В петиции перечисляются и другие беды жителей Катайска и окрестностей: «Наплевательское отношении органов власти к населению, бездействие, обман. Не разрешенные остро социальные вопросы. Глухота к обращению граждан». Поглядывая на соседнюю Свердловскую область, они пришли к выводу, что там живётся гораздо лучше. И тоже захотели стать свердловчанами.Пока что петицию пописали 300 человек, — сообщает издание 7x7. Но понятно, что при нынешних условиях никаких внутрироссийских референдумов не будет, проголосуй за их проведение хоть в 10 раз больше человек.