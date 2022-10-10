Любовь Уральского театра эстрады к Примадонне проверки на прочность не выдержала

19.21 Среда, 12 октября 2022
Политика
Фрагмент афиши «Песни любви» Уральского театра эстрады / estradaural.ru
Увы, чуда не произошло! Музыкальное шоу «АЛЛА TRIBUTE» в афишу Уральского государственного театра эстрады не вернулось. Видимо, руководство театра благоразумно решило, что любить Пугачёву нынче «не модно» и пошло на замену уже проанонсированного представления.

Изначально предполагалось, что шоу «АЛЛА TRIBUTE» будет показано на сцене Театра эстрады на этой неделе, 14-го и 15-го октября. Но после известий о бессрочном отъезде всенародно любимой певицы из России, название концерта-посвящения исчезло с интернет-афиши театра, а продажа билетов на него была приостановлена «до особого распоряжения». И вот «распоряжение поступило» — теперь в афишах на указанные даты значится концертная программа «Песни любви». И что-то подсказывает, что среди исполняемых в её рамках песен хитов Аллы Борисовны не услышать.

Радует, что от проекта «АЛЛА TRIBUTE» в театре окончательно не отказались. По крайней мере, информацию о нём до сих пор можно найти на официальном сайте культурного учреждения (и даже фразы про «воплощение Родины» и «признании в любви» никуда не делись). Что ж, возможно, не за горами снова те времена, когда российская эстрада безбоязненно воспроизводила любые песни, и уж тем более — всенародно любимых.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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