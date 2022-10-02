Отъезд Пугачёвой из России поставил Уральский Театр Эстрады перед сложным решением

20.08 Понедельник, 10 октября 2022
Политика
Фото: официальный сайт Театра Эстрады / estradaural.ru
Перед сложным выбором оказалось руководство Уральского государственного театра эстрады. Ранее на следующую неделю давались анонсы музыкального шоу «АЛЛА TRIBUTE», в котором должны были звучать всенародно любимые хиты Пугачёвой, от «Арлекина» до песни «Не делайте мне больно, господа». Но теперь, когда стало известно об отъезде Примадонны из России по идеологическо-политическим причинам, концерты-посвящения ей в Театре Эстрады оказались под вопросом.

Информация о самом проекте «АЛЛА TRIBUTE» на официальном сайте театра всё ещё присутствует, но при попытке купить на представления билеты в онлайн-режиме выскакивает сообщение «билетов нет». При этом в кассах театра сообщают, что билеты-то есть, но продажа их приостановлена до особого распоряжения руководства театра. Меж тем, в театральной интернет-афише 14-ое и 15-ое октября, на которые планировался показ «трибьюта», теперь зияют пустотой.

Музыкальный проект «АЛЛА TRIBUTE» — это не просто череда перепевок песен Пугачёвой артистами театра, но признание в любви к её творчеству и её персоне. «Алла Пугачева – олицетворение лучших качеств России – таланта, душевности, искренности», — утверждается в анонсе. Понятно, что когда после ряда довольно дерзких заявлений и требования вслед за мужем признать её иноагентом, Примадонна с семьёй уехала в Израиль, любые любовные посвящения ей будут восприняты некоторыми «товарищами» демаршем. И теперь показ шоу «АЛЛА TRIBUTE» целиком зависит от смелости художественного руководителя Театра Эстрады Александра Новикова и его труппы: продолжат ли они громко заявлять о любви к Пугачёвой или «прогнутся под изменчивый мир»? Об этом станет известно завтра — в театре говорят, что решение по дальнейшей судьбе представления «АЛЛА TRIBUTE» будет принято во вторник.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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