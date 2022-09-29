Екатеринбургский Ельцин Центр не даёт покоя буйным
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
Из Москвы опять долетел до Екатеринбурга клич «Ельцин Центр должен быть уничтожен». На этот раз он сорвался с уст лидера коммунистов Геннадия Зюганова.
«Я бы на месте Путина давно бы издал Указ вернуть Волгограду подлинное имя Сталинград, которое знают во всем мире и олицетворяют с нашей победой. И прихлопнул бы «Ельцин Центр», и создал бы там базу патриотической подготовки. И готовили бы там достойных ребят», — приводит слова Зюганова информационное агентство URA.RU. Интересно, что, продолжая воевать с давно умершим Ельциным, несменяемый вождь КПРФ опять «стесняется» покритиковать его приемника, а, наоборот, как бы даёт ему дружеский совет («я бы на месте Путина»).
Буквально на днях стало известно, что в Министерство юстиции обратились члены Содружества ветеранских организаций «За други своя» с требованием признать Ельцин Центр иноагентом. И получили ответ, что Ельцин Центр признать иностранным агентом не имеется возможности. Но, как видим, нападки на некоммерческую организацию продолжаются.
Меж тем, «собака лает, караван идёт». Ельцин Центр продолжает радовать жителей Екатеринбурга и гостей уральской столицы интересной и разнообразной программой. Так, в кинозале небоскрёба в воскресенье, 9-го сентября, покажут документальный фильм о великом кинорежиссёре Стэнли Кубрике. На следующей неделе, 13-го октября, в Ельцин Центре пройдёт музыкальный вечер, посвящённый творчеству современного композитора Леонида Десятникова. А с 5-го октября по средам и пятницам опытные педагоги по индивидуальной программе будут готовить в стенах Ельцин Центра малышей к первому классу школы.
«Я бы на месте Путина давно бы издал Указ вернуть Волгограду подлинное имя Сталинград, которое знают во всем мире и олицетворяют с нашей победой. И прихлопнул бы «Ельцин Центр», и создал бы там базу патриотической подготовки. И готовили бы там достойных ребят», — приводит слова Зюганова информационное агентство URA.RU. Интересно, что, продолжая воевать с давно умершим Ельциным, несменяемый вождь КПРФ опять «стесняется» покритиковать его приемника, а, наоборот, как бы даёт ему дружеский совет («я бы на месте Путина»).
Буквально на днях стало известно, что в Министерство юстиции обратились члены Содружества ветеранских организаций «За други своя» с требованием признать Ельцин Центр иноагентом. И получили ответ, что Ельцин Центр признать иностранным агентом не имеется возможности. Но, как видим, нападки на некоммерческую организацию продолжаются.
Меж тем, «собака лает, караван идёт». Ельцин Центр продолжает радовать жителей Екатеринбурга и гостей уральской столицы интересной и разнообразной программой. Так, в кинозале небоскрёба в воскресенье, 9-го сентября, покажут документальный фильм о великом кинорежиссёре Стэнли Кубрике. На следующей неделе, 13-го октября, в Ельцин Центре пройдёт музыкальный вечер, посвящённый творчеству современного композитора Леонида Десятникова. А с 5-го октября по средам и пятницам опытные педагоги по индивидуальной программе будут готовить в стенах Ельцин Центра малышей к первому классу школы.
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