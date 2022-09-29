Екатеринбургский Ельцин Центр не даёт покоя буйным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Из Москвы опять долетел до Екатеринбурга клич «Ельцин Центр должен быть уничтожен». На этот раз он сорвался с уст лидера коммунистов Геннадия Зюганова.«Я бы на месте Путина давно бы издал Указ вернуть Волгограду подлинное имя Сталинград, которое знают во всем мире и олицетворяют с нашей победой. И прихлопнул бы «Ельцин Центр», и создал бы там базу патриотической подготовки. И готовили бы там достойных ребят», — приводит слова Зюганова информационное агентство URA.RU. Интересно, что, продолжая воевать с давно умершим Ельциным, несменяемый вождь КПРФ опять «стесняется» покритиковать его приемника, а, наоборот, как бы даёт ему дружеский совет («я бы на месте Путина»).Буквально на днях стало известно, что в Министерство юстиции обратились члены Содружества ветеранских организаций «За други своя» с требованием признать Ельцин Центр иноагентом. И получили ответ, что Ельцин Центр признать иностранным агентом не имеется возможности. Но, как видим, нападки на некоммерческую организацию продолжаются.Меж тем, «собака лает, караван идёт». Ельцин Центр продолжает радовать жителей Екатеринбурга и гостей уральской столицы интересной и разнообразной программой. Так, в кинозале небоскрёба в воскресенье, 9-го сентября, покажут документальный фильм о великом кинорежиссёре Стэнли Кубрике. На следующей неделе, 13-го октября, в Ельцин Центре пройдёт музыкальный вечер, посвящённый творчеству современного композитора Леонида Десятникова. А с 5-го октября по средам и пятницам опытные педагоги по индивидуальной программе будут готовить в стенах Ельцин Центра малышей к первому классу школы.