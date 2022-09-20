Председателем Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На заседании Нижнетагильской городской думы депутаты избрали председателя и заместителя председателя думы.Как сообщили в пресс-службе городской думы, на должность председателя переизбран Вадим Раудштейн. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.Пост вице-спикера Нижнетагильской думы занял бывший депутат Государственной думы, директор по персоналу «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин.