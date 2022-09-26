Меломаны Екатеринбурга не дождутся многих заявленных концертов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отменяются многие концерты модных исполнителей, а другие выступления переносятся. Причина, в основном, — попадание групп и сольных артистов в список «не рекомендованных» и общая неспокойная обстановка в стране.Как сообщает агентство ярких новостей «Моменты», певица Ева Польна должна была выступать в Екатеринбурге 1-го октября, но теперь приедет не раньше следующего года (и то, если в России что-то кардинально изменится). Рэпер Джиган екатеринбургский концерт перенёс с 4-го октября на 25-ое ноября. А певец Элджей посетит уральскую столицу не в сентябре, как изначально планировал, а в октябре. При этом, никакого массового выступления на большую аудиторию не будет — Элджей выступит перед узким кругом лиц, которые попадут на закрытую вечеринку в одном из местных баров.О полном отмене концертных туров объявили группы «Little Big» и «Aиgel». В ходе этих поездок они должны были посетить и Екатеринбург. Теперь не посетят. Так что, похоже, следом за российским кинопрокатом на дно потихонечку пошла и российская музыкальная сфера.