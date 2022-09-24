Депутаты ЗССО утвердили первого замгубернатора и министра соцполитики Свердловской области

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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области одобрили кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова на пост первого заместителя губернатора и министра социальной политики.Кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора представил Олег Чемезов. Ранее его поддержали все партийные фракции.«В зоне ответственности первого заместителя губернатора — организация деятельности по управлению социально-экономическим развитием региона, повышение эффективности экономики, межведомственное взаимодействие», — отметил Чемезов.Депутат Вячеслав Погудин представлял Андрея Злоказова. Он отметил продуктивное взаимодействие органов власти и министерства.Обе кандидатуры были единогласно одобрены депутатами. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет указы о назначении на должности Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова.Министра финансов и главу Министерства управления государственным имуществом Свердловской области пока не согласовали.