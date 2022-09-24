Депутаты ЗССО утвердили первого замгубернатора и министра соцполитики Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области одобрили кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова на пост первого заместителя губернатора и министра социальной политики.
Кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора представил Олег Чемезов. Ранее его поддержали все партийные фракции.
«В зоне ответственности первого заместителя губернатора — организация деятельности по управлению социально-экономическим развитием региона, повышение эффективности экономики, межведомственное взаимодействие», — отметил Чемезов.
Депутат Вячеслав Погудин представлял Андрея Злоказова. Он отметил продуктивное взаимодействие органов власти и министерства.
Обе кандидатуры были единогласно одобрены депутатами. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет указы о назначении на должности Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова.
Министра финансов и главу Министерства управления государственным имуществом Свердловской области пока не согласовали.
Кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора представил Олег Чемезов. Ранее его поддержали все партийные фракции.
«В зоне ответственности первого заместителя губернатора — организация деятельности по управлению социально-экономическим развитием региона, повышение эффективности экономики, межведомственное взаимодействие», — отметил Чемезов.
Депутат Вячеслав Погудин представлял Андрея Злоказова. Он отметил продуктивное взаимодействие органов власти и министерства.
Обе кандидатуры были единогласно одобрены депутатами. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет указы о назначении на должности Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова.
Министра финансов и главу Министерства управления государственным имуществом Свердловской области пока не согласовали.
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