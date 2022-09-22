«Анаконды» судятся из-за отмены концерта в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался судебный процесс по иску группы «Anacondaz» к мэрии города. Музыканты считают, что летний концерт бел незаконно запрещён администрацией уральской столицы.Первое судебное заседание по данному делу получилось сравнительно коротким, но важным. На нём удалось услышать позицию Управления МВД РФ Екатеринбурга: оказывается, концерт никто не запрещал, его лишь отменили из-за истечения сроков согласования. А когда концерт попытались перенести из заведения «Teleclub» на берега пляжа «Куба-Куба», людей туда не пускали ради их же собственной безопасности (ну, мало ли что).Чувствуется, что процесс будет долгим и интересным. Новое заседание назначили на 26-ое октября. Предполагается, что на него придут представители прокуратуры, как «заинтересованного органа». Кроме того, фанатов группы, которых с концертом в Екатеринбурге «побрили», просят выступить свидетелями по данному делу. И, судя по соцсетям, желающим засвидетельствовать своё негодование в адрес екатеринбургской администрации, немало.Напомню, что концерт группы «Anacondaz» в Екатеринбурге должен был состояться 22-го июля. Но ещё раньше меломанов на него собрались силовики, которые, фактически, сорвали мероприятие. Музыканты уверены, что произошло это из-за того, что рок-рэп-коллектив попал неофициальный список запрещённых в России групп.