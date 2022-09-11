Дождался повышения: депутат свердловского парламента с 18-летним стажем дорос до сенатора от региона
Политика
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Один из самых «старых» (не по возрасту, а по количеству лет просиживания в думе) свердловских депутатов Виктор Шептий назначен в Совет Федерации сенатором от Свердловской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона.
Виктор Шептий заменил в Совфеде «дедушку уральской политики», одного из самых уважаемых и точно самого опытного – экс-губернатора Эдуарда Росселя.
Сам Шептий прославился в политике примерно ничем – с 2004 года избирается в региональный парламент, был главным единороссом региона, особых успехов на его счету не значится, кроме одного – он является одним из самых больших депутатских «долгожителей» в регионе. Как правило, такая его долгожительность в политике объясняется дружбой с сослуживцами, а также исполнительностью.
Виктор Шептий заменил в Совфеде «дедушку уральской политики», одного из самых уважаемых и точно самого опытного – экс-губернатора Эдуарда Росселя.
Сам Шептий прославился в политике примерно ничем – с 2004 года избирается в региональный парламент, был главным единороссом региона, особых успехов на его счету не значится, кроме одного – он является одним из самых больших депутатских «долгожителей» в регионе. Как правило, такая его долгожительность в политике объясняется дружбой с сослуживцами, а также исполнительностью.
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