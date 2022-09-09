Замгубернатора Свердловской области Сергей Зырянов покинул должность
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов с 16 сентября покинул занимаемую должность в связи с выходом на пенсию, сообщили в правительстве.
Зырянов долгое время руководил крупнейшими предприятиями региона — Уральским турбинным заводом, Уральским заводом РТИ, компанией «Уралсевергаз».
С 2012 года занимал пост руководителя администрации губернатора Свердловской области, заместителя председателя правительства Свердловской области.
С 2016 года работал заместителем губернатора. Также исполнял обязанности министра по управлению государственным имуществом.
Зырянов долгое время руководил крупнейшими предприятиями региона — Уральским турбинным заводом, Уральским заводом РТИ, компанией «Уралсевергаз».
С 2012 года занимал пост руководителя администрации губернатора Свердловской области, заместителя председателя правительства Свердловской области.
С 2016 года работал заместителем губернатора. Также исполнял обязанности министра по управлению государственным имуществом.
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