Нижнетагильца, основавшего патриотический сайт, оштрафовали за дискредитацию армии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Суд оштрафовал на 45 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила Алексе Хлопотова. Причина ныне модная — дискредитация вооружённых сил Российской Федерации. Казус в том, что «дискредитация» произошла на военно-патриотическом сайте, который Хлопотов открыл для прославления российской армии.«Дискредитация», — по мнению нижнетагильского судьи — произошла посредством комментария, который Хлопотов в марте этого года оставил под фотографией танка Т-72, — поясняет сетевое издание TagilCity.Ru. Текст комментария по понятным резонам не публикуется. На суде «дискредитатор» вины не признал, а, наоборот, заявил, что сайт создавал для пропаганды российской армии и, в частности, для улучшения имиджа танков отечественного производства. Эти заявления бывшего главного редактор информационного агентства «Новый город» и бывшего инженера «Нижнетагильского института испытания металлов» суд оставил без внимания. Не убедило судий оставить «преступника» без наказания и такая «мелочь»: комментарий Хлопотов писал и публиковал за месяц до того, как в российских законах появилась статья о дискредитации армии.Интересно, что на днях стало известно о «почётном» 5-м месте, которое Свердловская область занимает по составлению протоколов по статье о дискредитации вооружённых сил РФ. С начала весны здесь было составлено 114 протоколов по данной статье. Впереди только Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Но если дела так пойдут и дальше, а суды начнут штрафовать даже армейских «воспевателей», то область быстро возглавит этот список.