Уберечь ребёнка от «Разговоров о важном» пытаются родители екатеринбуржских школьников
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева
Введение в школьную программу так называемых «Разговоров о важном» обрадовало далеко не всех родителей. В Екатеринбурге уже несколько человек написали официальные заявления с просьбами освободить их детей от этих уроков.
«Разговоры о важном» — это цикл внеурочных занятий для школьников, которые внедрены с нового учебного года во все школы и колледжи страны. Подаётся это, как желание помочь детям и подросткам разобраться в аспектах современных российских реалий. На деле же, как считают некоторые из родителей, в учебные заведения через «Разговоры о главном» пришла политическая пропаганда, призванная научить подрастающее поколение «как правильно родину любить». Об этом, в частности, написала в своём заявлении классному руководителю родительница одного из екатеринбургских учеников. Строки из её заявление приводит народный канал «RusNews»: «Я считаю, что не место пропаганде в школе. Моя позиция глубоко антивоенная и я не ставлю знак равно между родиной и властью, в том числе президентом. Мой сын не будет посещать эти уроки». Мальчику после этого обращения разрешили «важные» занятия не посещать.
Этим же способом воспользовался отец ребёнка, обучающегося в екатеринбургской гимназии №161. Он написал официальное заявление, в котором настаивал на освобождении его сына от «промывки мозгов». Руководство гимназии не сразу, с неохотой, но заявление-таки приняло.
Для родителей, которые хотят избавить своих детей от «Разговоров о важном», в Интернет выложили готовое заявление. Его остаётся лишь скачать, распечатать, заполнить и передать дирекции учебного заведения. Заявление подготовлено общественно-политическим движением «Мягкая сила» совместно с «Альянсом учителей».
«Разговоры о важном» — это цикл внеурочных занятий для школьников, которые внедрены с нового учебного года во все школы и колледжи страны. Подаётся это, как желание помочь детям и подросткам разобраться в аспектах современных российских реалий. На деле же, как считают некоторые из родителей, в учебные заведения через «Разговоры о главном» пришла политическая пропаганда, призванная научить подрастающее поколение «как правильно родину любить». Об этом, в частности, написала в своём заявлении классному руководителю родительница одного из екатеринбургских учеников. Строки из её заявление приводит народный канал «RusNews»: «Я считаю, что не место пропаганде в школе. Моя позиция глубоко антивоенная и я не ставлю знак равно между родиной и властью, в том числе президентом. Мой сын не будет посещать эти уроки». Мальчику после этого обращения разрешили «важные» занятия не посещать.
Этим же способом воспользовался отец ребёнка, обучающегося в екатеринбургской гимназии №161. Он написал официальное заявление, в котором настаивал на освобождении его сына от «промывки мозгов». Руководство гимназии не сразу, с неохотой, но заявление-таки приняло.
Для родителей, которые хотят избавить своих детей от «Разговоров о важном», в Интернет выложили готовое заявление. Его остаётся лишь скачать, распечатать, заполнить и передать дирекции учебного заведения. Заявление подготовлено общественно-политическим движением «Мягкая сила» совместно с «Альянсом учителей».
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