Становятся известны первые результаты выборов губернатора Свердловской области

Яков Либерман © Вечерние ведомости

Стали приходить первые результаты с выборов губернатора Свердловской области.На УИК №2652, что располагается в «путинской» школе на Широкой Речке, при явке 17,9% победил Евгений Куйвашев с результатом 56,9%.Остальные голоса распределились следующим образом:Александр Ивачёв: 15%Андрей Кузнецов: 11,6%Александр Дёмин: 10,3%Александр Каптюг: 4,1%недействительные бюллетени: 2%Приходят результаты и с других участков в Екатеринбурге. На всех Евгений Куйвашев побеждает в первом туре.Так, на участке №1766 в микрорайоне Химмаш, где традиционно высок рейтинг у представителей КПРФ и Александра Ивачёва, Куйвашев набрал 61,5%, Ивачёв — 17,5%, Кузнецов — 11,9%, Дёмин — 4,7%, Каптюг — 3,2%, недействительных бюллетеней оказалось 1,1%. Явка на этом УИК составила 25,6%.