Становятся известны первые результаты выборов губернатора Свердловской области
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стали приходить первые результаты с выборов губернатора Свердловской области.
На УИК №2652, что располагается в «путинской» школе на Широкой Речке, при явке 17,9% победил Евгений Куйвашев с результатом 56,9%.
Остальные голоса распределились следующим образом:
Александр Ивачёв: 15%
Андрей Кузнецов: 11,6%
Александр Дёмин: 10,3%
Александр Каптюг: 4,1%
недействительные бюллетени: 2%
Приходят результаты и с других участков в Екатеринбурге. На всех Евгений Куйвашев побеждает в первом туре.
Так, на участке №1766 в микрорайоне Химмаш, где традиционно высок рейтинг у представителей КПРФ и Александра Ивачёва, Куйвашев набрал 61,5%, Ивачёв — 17,5%, Кузнецов — 11,9%, Дёмин — 4,7%, Каптюг — 3,2%, недействительных бюллетеней оказалось 1,1%. Явка на этом УИК составила 25,6%.
На УИК №2652, что располагается в «путинской» школе на Широкой Речке, при явке 17,9% победил Евгений Куйвашев с результатом 56,9%.
Остальные голоса распределились следующим образом:
Александр Ивачёв: 15%
Андрей Кузнецов: 11,6%
Александр Дёмин: 10,3%
Александр Каптюг: 4,1%
недействительные бюллетени: 2%
Приходят результаты и с других участков в Екатеринбурге. На всех Евгений Куйвашев побеждает в первом туре.
Так, на участке №1766 в микрорайоне Химмаш, где традиционно высок рейтинг у представителей КПРФ и Александра Ивачёва, Куйвашев набрал 61,5%, Ивачёв — 17,5%, Кузнецов — 11,9%, Дёмин — 4,7%, Каптюг — 3,2%, недействительных бюллетеней оказалось 1,1%. Явка на этом УИК составила 25,6%.
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