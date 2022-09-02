Голосование на выборах в Свердловской области завершено

Яков Либерман © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора и депутатов муниципальных дум.По состоянию на 18:00 явка на выборах составляла чуть более 25%. Сейчас комиссии приступили к подсчёту голосов.