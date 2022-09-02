Голосование на выборах в Свердловской области завершено
Политика
https://veved.ru/eburg/news/politika/178473-javka-k-1500-na-vyborah-v-sverdlovskoj-oblasti-menee-20.html#
В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора и депутатов муниципальных дум.
По состоянию на 18:00 явка на выборах составляла чуть более 25%. Сейчас комиссии приступили к подсчёту голосов.
По состоянию на 18:00 явка на выборах составляла чуть более 25%. Сейчас комиссии приступили к подсчёту голосов.
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Явка к 15.00 на выборах в Свердловской области менее 20%
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