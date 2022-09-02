Из спецприёмника вышел объявлявший голодовку сторонник Евгения Ройзмана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завершились 15 суток административного ареста, назначенные судом Радику Ислаеву, который 2 недели назад был задержан возле памятника Ленину в центре Екатеринбурга. Официально его задержали за сопротивление полицейским, а, по сути, только за то, что сидел на ступенях постамента.Напомним, что 24-го августа после того, как известному общественному деятелю и политику Евгению Ройзману предъявлено обвинение в дискредитации вооружённых сил РФ, по соцсетям прошло предложение выйти на центральную площадь города в его поддержку. В назначенное время на площади оказалось больше силовиков и журналистов, чем сторонников Ройзмана. Отличить последних от горожан, по другим причинам оказавшимся в это время в центре города, не представлялось возможным, ведь никто не выкрикивал лозунгов, не держал плакатов или каких-нибудь знамён. Но полицейские всё равно начали требовать «разойтись», а одного человека задержали в жёсткой манере и увели в автозак. Им и был Радик Ислаев.По сложившейся в последнее время методике, задержанного осудили в спешном порядке и тут же перевезли в спецприёмник на Елизаветинском шоссе для отбывания назначенного судьёй срока. В первый же день ареста Радик Ислаев объявил голодовку.Сегодня вечером его встречали у ворот спецприёмника более десятка сограждан, некоторые из которых сами недавно побывали в этом мрачном здании за участие в антивоенных акциях.