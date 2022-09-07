В Москве рассмотрят иск екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву

19.08 Четверг, 8 сентября 2022
Политика
Скриншот с You-Tube
Тверской районный суд Москвы принял к рассмотрению иск журналиста Дмитрия Колезева к телеведущему Владимиру Соловьёву. В нём он требует от популярного российского пропагандиста опровергнуть сказанные в одном из эфиров своей передачи слова и выплатить 1 миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Известный своей оскорбительной и истеричной манерой выступлений на многомиллионную аудиторию Соловьёв не сдерживал себя и в апреле этого года. В нескольких выпусках своих программ, идущих в эфире телеканала «Россия-1» и транслирующихся в You-Tube, хамски высказался в адрес Дмитрия Колезева, назвав его «предателем Родины» и «подонком». Чтобы столичная звезда не перетрудилась, журналист даже написал за него текст опровержения: «Доводим до сведения наших зрителей, что Колезев Дмитрий Евгеньевич не работает на иностранные спецслужбы и является гражданином Российской Федерации. Сведения о его работе на иностранные спецслужбы, озвученные в прямом эфире телеканала «Россия-1» Владимиром Соловьевым, признаны судом недостоверными и порочащими истца».

В своих соцсетях Дмитрий Колезев разместил также текст, который требует огласить в эфире упомянутого выше канала в качестве ответа пропагандисту. Там, в частности, сказано: «Ваши, Владимир Соловьев, слова о том, что город Екатеринбург является «городом бесов» и «центром мерзотной либероты», не столько оскорбляет замечательных жителей этого любимого мной города, сколько унижает вас лично, поскольку в своих речах вы, пылая ненавистью ко всему, в чем еще сохранились остатки свободы, теряете лицо, выглядя, на мой взгляд, смешно и жалко. Я убежден, что ваша работа несет зло и ненависть. В каждом вашем слове слышно либо подобострастие к сильным, либо ненависть к их врагам».

Адвокат журналиста Михаил Беньяш подготовил бланк заявления, который каждый екатеринбуржец может скачать, заполнить и отправить в прокуратуру с требованием изучить действия Соловьева в рамках статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»).
Дмитрий Колезев родился в Каменске-Уральском. После окончания факультета журналистики Уральского государственного университета работал в изданиях «УралПолит.Ру», «Ура.ру», Znak.com. В марте 2022-го года вынужден был временно покинуть Россию по политическим причинам. Сейчас активно ведёт свой телеграм-канал и канал на YouTube, где выпускает обзоры о политической ситуации в России и подробные рассказы об историческом прошлом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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19:08 В Москве рассмотрят иск екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву
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