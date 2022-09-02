В Свердловской области в выборах смогут поучаствовать 1638 содержащихся под стражей человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области смогут принять участие в выборах более 1600 граждан, которые на данный момент находятся в СИЗО и ПРФСИ. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.В день выборов, 11 сентября, для содержащихся в СИЗО и ПРФСИ граждан будут функционировать 14 избирательных участков, в том числе четыре созданных в учреждениях ГУФСИН: два участка в СИЗО-1 в Екатеринбурге и по одному в СИЗО-3 в Нижнем Тагиле и ПФРСИ при ИК-54 в Новой Ляле.– Также работа проведена среди лиц, состоящих на учете в УФИЦ при КП-66 в деревне Старые Решеты, УФИЦ при ИК-6 в Нижнем Тагиле и Уголовно-исполнительных инспекциях ГУФСИН, – добавили в ведомстве.Всего в выборах примут участие 1638 человек, содержащихся под стражей. Из них 1400 человек обеспечены паспортами. Остальным оформлены справки. А в выборах депутатов в органы местного самоуправления будут участвовать 20 содержащихся под стражей человек.Напомним, что в единый день голосования, 11 сентября, состоятся выборы губернатора Свердловской области. Также пройдут выборы депутатов в органы местного самоуправления в 53 муниципалитетах (50 – очередные выборы, 3 – дополнительные).