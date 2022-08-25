В Свердловской области стартовало досрочное голосование на выборах губернатора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 сентября, в труднодоступных и отдаленных местностях Ивдельского городского округа началось досрочное голосование на выборах губернатора Свердловской области.Как рассказали в Свердловском избиркоме, первыми в досрочном голосовании приняли участие жители поселка Глухарного, в котором зарегистрировано 20 избирателей. Сегодня также будут голосовать жители поселка Бурмантово. В пункты голосования выехали члены участковых избирательных комиссий № 1813 и 1816.Завтра, 3 сентября, досрочно будут голосовать жители поселков Понил, Пакина, Вижай и Ушма. Затем проголосуют избиратели поселка Шипичный.Всего за три дня в пунктах голосования в ТОМ Ивдельского городского округа могут проголосовать около 180 избирателей.В воскресенье, 4 сентября, досрочно на выборах губернатора проголосуют жители деревни Унже-Павинская Таборинского муниципального района.Напомним, что досрочное голосование на выборах губернатора Свердловской области пройдет только в труднодоступных и отдаленных местностях со 2 по 10 сентября.