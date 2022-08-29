Из-за видео в пивной глава Североуральска лишилась одной из помощниц
Политика
Стоп-кадр видео с You-Tube канала Отличное мнение Североуральск
В администрации Североуральска оказалось вакантным место помощницы главы города по социальным вопросам. До сего дня занимавшая эту должность Жанна Саранчина вынуждена была написать заявление о сложении полномочий.
Причиной стал небольшой скандал, вызванный, казалось бы, вполне невинным видеороликом, выложенным в Интернет. В кадре — сама Саранчина, которая разливает пенный напиток в одной из пивных посёлка Черёмухово (предположительно, это заведение принадлежит её дочери). При этом женщина рекламирует посетителям сорта, имеющиеся в наличии.
Вроде бы, ничего особенного, российские чиновники умудряются удержаться в своих креслах и после куда более серьёзных компроматов. Но в данном случае получилось, что помощница пошла поперёк своей непосредственной начальницы, ведь та объявила запрет на продажу алкогольных напитков в День шахтёра. А видео было снято именно в разгар этого профессионального праздника.
Жанна Саранчина — та самая депутатша, из-за которой в Североуральске в мае прошлого года прошли дополнительные выборы в городскую думу. И связанно это было именно с переходом её на должность помощницы главы города.
Причиной стал небольшой скандал, вызванный, казалось бы, вполне невинным видеороликом, выложенным в Интернет. В кадре — сама Саранчина, которая разливает пенный напиток в одной из пивных посёлка Черёмухово (предположительно, это заведение принадлежит её дочери). При этом женщина рекламирует посетителям сорта, имеющиеся в наличии.
Вроде бы, ничего особенного, российские чиновники умудряются удержаться в своих креслах и после куда более серьёзных компроматов. Но в данном случае получилось, что помощница пошла поперёк своей непосредственной начальницы, ведь та объявила запрет на продажу алкогольных напитков в День шахтёра. А видео было снято именно в разгар этого профессионального праздника.
Жанна Саранчина — та самая депутатша, из-за которой в Североуральске в мае прошлого года прошли дополнительные выборы в городскую думу. И связанно это было именно с переходом её на должность помощницы главы города.
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