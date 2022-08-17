«РОСштраф» объявил сбор средств на штраф екатеринбургской журналистке и скоро его закрыл

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Телеграм-проект «РОСштраф», который специализируется на сборе денег, необходимых на оплату штрафов, наложенных российскими судами на оппозиционеров, сегодня, 22-го августа, объявил сбор для екатеринбурженки Елены Шукаевой. Напомним, женщину наказали за выражение своего мнения целым «дождём» штрафов на общую сумму в 200 тысяч рублей. А на прошлой неделе её ещё и арестовали за размещение в соцсеятх ссылки на видеоролик про экс-президента «Не Димона».«Изначально на Елену составили пять протоколов о «дискредитации использования вооруженных сил РФ». По каждому из них суд вынес решения о назначении штрафа 40 000 рублей. Общая сумма 200 000 рублей. Решения были обжалованы в Свердловском областном суде. Все пять апелляций суд отклонил и оставил в силе решения судов первой инстанции», — такое краткое описание содержалось в росштрафовском объявлении о сборе средств. Его опубликовали в телеграм-канале днём. А уже через 2 часа появилось новость о том, сбор закрыт — необходимую сумму собрали «с миру по нитке».Уже сегодня Елене Шукаевой сообщат эту позитивную новость. Положительные эмоции женщине необходимы. Она отбывает 14 суток за решёткой и, вдобавок, голодает в знак протеста против несправедливого судебного решения.