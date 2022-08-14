Оскандалившийся кандидат в депутаты гордумы Асбеста снял свою кандидатуру с выборов
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кандидат в городскую думу Асбеста Егор Александрин после скандала решил снять свою кандидатуру с выборов. Его отец, Дмитрий Александрин, также оставит пост замглавы городского отделения партии «Единая Россия».
Напомним, что 21-летний Егор Александрин в минувшую субботу обозвал «грязью» девушек-волонтеров из местного автоклуба, которые занимаются проблемами дорог в Асбесте. Он нагрубил девушкам, назвал их машину ведром и заявил, что общение с «простыми людьми» ниже его достоинства.
На заседании политсовета городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Александрин и его сын Егор сделали заявление. Младший Александрин снимает свою кандидатуру с выборов (он был самовыдвиженцем), а старший – просит однопартийцев освободить его от должности замглавы отделения партии. При этом Дмитрий Александрин не стал сниматься с выборов – он является кандидатом в гордуму Асбеста, его выдвинула партия «Единая Россия».
Напомним, что 21-летний Егор Александрин в минувшую субботу обозвал «грязью» девушек-волонтеров из местного автоклуба, которые занимаются проблемами дорог в Асбесте. Он нагрубил девушкам, назвал их машину ведром и заявил, что общение с «простыми людьми» ниже его достоинства.
На заседании политсовета городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Александрин и его сын Егор сделали заявление. Младший Александрин снимает свою кандидатуру с выборов (он был самовыдвиженцем), а старший – просит однопартийцев освободить его от должности замглавы отделения партии. При этом Дмитрий Александрин не стал сниматься с выборов – он является кандидатом в гордуму Асбеста, его выдвинула партия «Единая Россия».
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