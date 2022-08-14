Досрочное голосование на выборах свердловского губернатора проведут только в отдаленных территориях

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Досрочное голосование на выборах губернатора Свердловской области проведут только в труднодоступных и отдаленных местностях. Такое решение принято сегодня на заседании Избирательной комиссии.Как рассказали в Свердловском избиркоме, досрочное голосование пройдет в 155 населенных пунктах на 85 избирательных участках для 7 107 человек. Проголосовать досрочно можно будет со 2 по 10 сентября.Помимо этого, досрочно проголосуют 134 избирателя избирательного участка №880 Таборинского муниципального района (деревня Унже-Павинская).Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11 сентября. Кандидаты на пост главы региона – действующий губернатор Евгений Куйвашев (Единая Россия), лидер обкома КПРФ Александр Ивачев, депутат областного парламента Александр Каптюг (ЛДПР), депутаты Госдумы РФ Андрей Кузнецов (Справедливая Россия) и Александр Демин (Новые люди).