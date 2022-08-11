Депутат Госдумы предлагает выкрасть танк Т-34 из Эстонии и привезти его в Екатеринбург

«Безусловно, надо изымать у Эстонии легендарный танк Т-34, который пособники фашистской идеологии в правительстве этой страны хотят снести с постамента и выбросить на свалку истории», – пишет Иванов.

«Если Т-34 окажется на свалке металлолома, если его отправят на переплавку – это будет плевок в лицо нашей истории, плевок в лицо миллионами участников Великой Отечественной войны, их родным и близким», – отмечает депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил выкрасть вертолетом из Эстонии памятник – советский танк Т-34 – и доставить его на Уралмаш в Екатеринбург. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.Депутат заявляет, что не важно, как изымать памятник. По его словам, можно уговорить отдать Т-34 дипломатическим путем, выкупить, провести «операцию спецназа» или же просто выкрасть вертолетом.Максим Иванов добавил, что лучшим местом для танка Т-34 станет Уралмаш. По его мнению, это будет «отличным подарком к 300-летию Екатеринбурга».