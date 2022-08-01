В Екатеринбурге задержали депутата Алексея Холодарева за пост пятилетней давности
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За пост пятилетней давности в Екатеринбурге задержали депутата гордумы Алексея Холодарева. Он задержан до суда из-за протокола по части 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики).
Адвокат Алексей Бушмаков рассказал «Вечерним ведомостям», что поводом для задержания стал пост на странице ВКонтакте, где Холодарев опубликовал ролик «Он вам не Димон».
«Полиция сознательно ищет какие-то консервы на него?», – говорит Бушмаков.
По словам адвоката, заседание пройдет сегодня в 15.00 в Октябрьском суде Екатеринбурга.
Отметим, что если Алексея Холодарева признают административно наказанным, то он целый год не сможет принимать участие в выборах.
Адвокат Алексей Бушмаков рассказал «Вечерним ведомостям», что поводом для задержания стал пост на странице ВКонтакте, где Холодарев опубликовал ролик «Он вам не Димон».
«Полиция сознательно ищет какие-то консервы на него?», – говорит Бушмаков.
По словам адвоката, заседание пройдет сегодня в 15.00 в Октябрьском суде Екатеринбурга.
Отметим, что если Алексея Холодарева признают административно наказанным, то он целый год не сможет принимать участие в выборах.
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