В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Гордума Екатеринбурга упразднила городскую избирательную комиссию. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании.Как пояснила депутат Екатеринбургской городской думы Ира Овчинникова, избирательная комиссия муниципального образования упраздняется в рамках федерального законодательства. За ликвидацию горизбиркома проголосовали 25 депутатов, против – один.Организацией городских выборов теперь будет заниматься Ленинская территориальная избирательная комиссия.