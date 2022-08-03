В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Гордума Екатеринбурга упразднила городскую избирательную комиссию. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании.
Как пояснила депутат Екатеринбургской городской думы Ира Овчинникова, избирательная комиссия муниципального образования упраздняется в рамках федерального законодательства. За ликвидацию горизбиркома проголосовали 25 депутатов, против – один.
Организацией городских выборов теперь будет заниматься Ленинская территориальная избирательная комиссия.
Как пояснила депутат Екатеринбургской городской думы Ира Овчинникова, избирательная комиссия муниципального образования упраздняется в рамках федерального законодательства. За ликвидацию горизбиркома проголосовали 25 депутатов, против – один.
Организацией городских выборов теперь будет заниматься Ленинская территориальная избирательная комиссия.
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