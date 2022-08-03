Свердловский избирком решил, где установят камеры на выборах 11 сентября

«Приоритет отдавался большим городам и тем территориям, где в этом году проходят выборы в органы местного самоуправления. В совокупности средства видеофиксация и видеонаблюдения будут использоваться на всех участках, где существует такая возможность», – отметили в Избиркоме.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на выборах 11 сентября видеокамеры будут установлены на крупных участках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Такое решение принял областной Избирком.Планируется, что видеофиксацию будут осуществлять с помощью 2000 тысяч камер, приобретенных в прошлом году. Из них 80 камер установят в помещениях территориальных избирательных комиссий, где будет проходить прием документов от участковых комиссий. Остальные 1920 камер будут установлены в помещениях для голосования УИК.Напомним, что в единый день голосования, 11 сентября, будут проводиться выборы губернатора Свердловской области и выборы депутатов в органы местного самоуправления в 53 муниципалитетах (50 – очередные выборы, 3 – дополнительные).