Свердловский облсуд не стал отменять штраф пожилой оппозиционерке из Екатеринбурга

20.36 Среда, 3 августа 2022
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прошло заседание Свердловского областного суда, на котором рассматривалась апелляционное заявление от 80-летней пенсионерке из Екатеринбурга. Ранее Галине Васильевне Бастрыгиной суд Орджоникидзевского района назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Суд более высокой инстанции это решение отменять не стал.

Вся вина пенсионерки заключается в том, что в начале мая, накануне празднования Дня Победы она раздавала на Уралмаше, на территории парка Победы (что, конечно, символично) листовки мирного содержания. Судья районного суда посчитал эту акцию дискредитацией российской армии. А судья областного суда с такой оценкой действиям пожилой женщины согласился.

Галина Бастрыгина — человек известный своей активной позицией. Она привыкла выражать протест с теми явлениями в политической и социальной жизни страны. Но теперь в России это небезопасно — за выражение позиции штрафуют и лишают свободы, не взирая на возраст или былые заслуги перед страной.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Главный редактор «Вечерних ведомостей» узнал о штрафе за «дискредитацию ВС РФ» из СМИ
27 июля 2022
В Кировском суде Екатеринбурга отказываются говорить, за что назначили штраф главреду «Вечерних ведомостей»
27 июля 2022
Три года условно получила жительница Тавды за «минирование» кафе
29 июля 2022
Из-за любви к сладкому жительница Первоуральска лишилась полумиллиона рублей
27 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:02 Администрация Сысерти взяла под опеку бесхозный мост
20:36 Свердловский облсуд не стал отменять штраф пожилой оппозиционерке из Екатеринбурга
20:06 В Железнодорожном района Екатеринбурга задержали приезжих гопников
19:35 «Товарищ лес» временно поселился в Белой Башне на Уралмаше
19:17 Крупное ДТП на ЕКАДЕ унесло жизнь водителя КАМАЗа
19:01 Стадион «Калининец» захватывает всё больше территории на окраине Екатеринбурга (фоторепортаж)
18:04 Свердловские эсеры выкупили несколько сотен книг с ЛГБТ-пропагандой
17:22 Жара возвращается в Свердловскую область
16:54 В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы и ограничат продажу алкоголя
16:20 «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство второй очереди ЖК «Нагорный»
15:55 В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
15:24 Свердловский избирком зарегистрировал Евгения Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы
14:53 В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Котельникова
14:21 Коронавирус выявили еще у 169 свердловчан
13:52 На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами
13:24 Для людей с ОВЗ в Свердловской области пройдут уникальные соревнования по футболу
12:57 Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр
12:24 В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
11:55 Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор
11:21 В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
10:57 Прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-главы УМВД Екатеринбурга
10:25 Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале
09:52 В свердловских больницах вводится масочный режим
09:23 Екатеринбуржцы заметили в реке Исеть желто-зеленое пятно
04:42 Суд оставил без движения иск свердловского ГУ МВД к Евгению Ройзману
21:12 Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание
Все новости Свердловской области
18:25 Депутат ГД Белоусов получил 10 лет колонии за рекордную взятку в 3 млрд рублей
16:53 В Махачкале инспектор СИЗО получил 3,5 года колонии строгого режима
15:30 В Подмосковье крупный пожар на складе Ozon, сотрудники эвакуированы
15:03 В Подмосковье ветеранов МВД с семьями выселяют из квартир
13:50 В России за «дискредитацию ВС» впервые оштрафован профсоюз, штраф — 500 тысяч рублей
12:48 Власти Австралии объявили о первой за 10 лет масштабной проверке боевой готовности ВС
11:49 Ректору РАНХиГС смягчили меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде
11:26 Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов
11:13 Расследование убийства молодого врача в Оренбурге поставлено на контроль в СК РФ
09:56 Губернатор Белгородской области сообщил, что школы и детсады в приграничной зоне будут закрыты
09:30 В Новосибирске задержали руководителя регионального Росздравнадзора
17:39 В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
13:38 ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
12:56 Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
12:13 Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
10:53 В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
09:56 Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
09:35 В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
23:27 Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
18:21 В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
17:22 В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
16:42 Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
15:29 Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
Все новости России и мира
21:02 Администрация Сысерти взяла под опеку бесхозный мост
20:36 Свердловский облсуд не стал отменять штраф пожилой оппозиционерке из Екатеринбурга
20:06 В Железнодорожном района Екатеринбурга задержали приезжих гопников
19:35 «Товарищ лес» временно поселился в Белой Башне на Уралмаше
19:17 Крупное ДТП на ЕКАДЕ унесло жизнь водителя КАМАЗа
19:01 Стадион «Калининец» захватывает всё больше территории на окраине Екатеринбурга (фоторепортаж)
18:04 Свердловские эсеры выкупили несколько сотен книг с ЛГБТ-пропагандой
17:22 Жара возвращается в Свердловскую область
17:19 Пермский Политех впервые вошел в топ-30 медиарейтинга вузов России
16:54 В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы и ограничат продажу алкоголя
16:20 «УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство второй очереди ЖК «Нагорный»
15:55 В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
15:24 Свердловский избирком зарегистрировал Евгения Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы
15:02 Устройство ученых Пермского Политеха не даст заржаветь автомобилям и зданиям
14:53 В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Котельникова
14:21 Коронавирус выявили еще у 169 свердловчан
13:52 На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами
13:24 Для людей с ОВЗ в Свердловской области пройдут уникальные соревнования по футболу
12:57 Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр
12:24 В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
11:55 Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор
11:21 В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
11:04 Сегодня последний день, чтобы подать оригиналы документов в Пермский ГАТУ
10:57 Прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-главы УМВД Екатеринбурга
10:25 Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале
10:15 Меры поддержки пермяков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK