Свердловский облсуд не стал отменять штраф пожилой оппозиционерке из Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошло заседание Свердловского областного суда, на котором рассматривалась апелляционное заявление от 80-летней пенсионерке из Екатеринбурга. Ранее Галине Васильевне Бастрыгиной суд Орджоникидзевского района назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Суд более высокой инстанции это решение отменять не стал.Вся вина пенсионерки заключается в том, что в начале мая, накануне празднования Дня Победы она раздавала на Уралмаше, на территории парка Победы (что, конечно, символично) листовки мирного содержания. Судья районного суда посчитал эту акцию дискредитацией российской армии. А судья областного суда с такой оценкой действиям пожилой женщины согласился.Галина Бастрыгина — человек известный своей активной позицией. Она привыкла выражать протест с теми явлениями в политической и социальной жизни страны. Но теперь в России это небезопасно — за выражение позиции штрафуют и лишают свободы, не взирая на возраст или былые заслуги перед страной.