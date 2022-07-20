Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга этично не комментирует свою оценку действий депутата, критикующего внешнюю политику РФ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Сегодня состоялось заседание комиссии по этике Екатеринбургской городской думы, на котором рассматривались действия депутата Алексея Холодарёва, активно критикующего внешнюю политику руководства России после 24 февраля.Заседание прошло с подачи прокурора города Светланы Кузнецовой, которая в свою очередь направила письмо в гордуму после обращения некоей гражданки Ильичевой Д.М., пожаловавшейся на оппозиционного депутата.Проверив высказывания Холодарёва, Светлана Кузнецова посчитала, в частности, что он ими «дискредитировал органы власти и подорвал доверие к деятельности гордумы Екатеринбурга».Заседание комиссии по этике прошло в закрытом режиме. Зампредседателя комиссии, депутат от «Яблока» Константин Киселёв сказал «Вечерним ведомостям», что это обычная практика.Киселёв не стал комментировать решение комиссии, как не стала его комментировать и председатель комиссии, Анастасия Немец. Сам Холодарёв сказал, что заседание свелось к тому, что комиссия не считает допустимым принимать решения, связанные с административными правонарушениями, рассматривавшимися в суде.Напомним, Ленинский суд Екатеринбурга дважды оштрафовал Холодарёва по статье о дискредитации использования российской армии (20.3.3 КоАП РФ) на 40 тысяч рублей.Отметим, что во всех предыдущих случаях комиссия по этике выносила весьма лояльные решения по отношению к «провинившимся» депутатам.Текст решения направлен председателю гордумы Екатеринбурга Игорю Володину. Далее будет решено вопрос о его публикации.В некоторых СМИ были публикации о том, что Холодарёва по результатам заседания комиссии по этике могут лишить мандата, однако юридических оснований для этого нет. Впрочем, уже идут разговоры о том, что усиленно ищут другой повод исключить Холодарёва из гордумы – найдя ошибки в его декларациях. И в этом случае, если такие нарушения найдут, лишение мандата уже будет более реальным, подобные прецеденты с муниципальными депутатами уже были. В любом случае за лишение мандата должна проголосовать вся дума, а не отдельная её комиссия.