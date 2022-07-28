В Екатеринбурге закрывается консульство Болгарии
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Правительство Болгарии решило временно закрыть в Екатеринбурге консульство страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Согласно сообщению, причиной приостановки работы консульства называется ограничение российского дипломатического присутствия в Болгарии. Правительство страны также ожидает закрытия генконсульства России в Русе.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на консульство Болгарии в Екатеринбурге, работа приостановлена уже две недели. Гражданам следует обращаться в посольство Болгарии в Москве.
Согласно сообщению, причиной приостановки работы консульства называется ограничение российского дипломатического присутствия в Болгарии. Правительство страны также ожидает закрытия генконсульства России в Русе.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на консульство Болгарии в Екатеринбурге, работа приостановлена уже две недели. Гражданам следует обращаться в посольство Болгарии в Москве.
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