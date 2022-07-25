Уральский политик Эдуард Россель покинет Совет Федерации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Кандидат в губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев не включил 84-летнего ветерана уральской политики Эдуарда Росселя в перечень кандидатов в Совет Федерации от исполнительной власти региона.В список вошли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, директор медколледжа Ирина Левина и экс-секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий.Сам Эдуард Россель заявил журналистам, что не хочет больше быть сенатором по семейным причинам.