Администрация посёлка Кедровка угрожает жителям наказанием за самостоятельный ремонт фонтана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители посёлка Кедровка Берёзовского городского округа, не дождавшись, когда местная администрация отыщет ресурсы на реконструкцию фонтана, и, засучив рукава, взялись за дело сами. Но от чиновников, вместо помощи или хотя бы слов поддержки, раздались угрозы. Активистов предупредили о том, что за развёрнутую деятельность их привлекут к административной ответственности.Предложения с наступлением тёплой погоды своими силами привести в порядок фонтаны Кедровкой стали расходиться по соцсетям ещё в апреле. Прозвучал и призыв скинуться не деньгами, но стройматериалами — плиткой, строительным клеем, лопатами, мастерками. Откликнулись многие, и летом работа закипела.По планам активных жителей посёлка необходимо было очистить чаши фонтанов от грязи, укрепить бордюры монтажной сеткой, обклеить их плиткой. С середины июня удалось проделать большую часть из запланированного. Но в минувшие выходные один из активистов реконструкции поселковых фонтанов Сергей Порсин на своей странице в «ВКонтакте» сообщил: администрация не только отказала помочь трудягам с обеспечением электричеством, но и перешла на угрозы. «Обещали привлечь всех к административной ответственности. Но сплоченную команду, идущую верным путём, не сломить! Сама по себе ситуация расставила всё на свои места: кто за любимый посёлок, а кто за то, чтобы всему помешать!», — пишет Сергей. И добавляет, что работа по реконструкции фонтаном продолжится, вопреки сопротивлению чиновников.