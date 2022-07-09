Поддержавший уничтожение Калиновских полей Куйвашев обеспокоился сельским хозяйством

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Съездив в Красноуфимск и побыв в Артинском районе, свердловский губернатор вдруг озаботился проблемами сельского хозяйства. Увиденное Куйвашева так воодушевило, что он решил превратить Урал из промышленного края в край аграрный.О своих прожектах в этой сфере он поделился в личном телеграм-канале: «Мы привыкли, что Урал традиционно считается промышленным краем. Но мне кажется, пришло время сломать этот стереотип и сделать сельское хозяйство новой точкой роста экономики нашей области».По задумке губернатора, Свердловская область должна полностью обеспечивать себя продуктами питания. А этого невозможно достичь без развития сельского хозяйства. Поэтому, Куйвашев намеревается продлить программу «Земля за 1 рубль», которая позволяет по дешёвке арендовать государственные земли для сельхозработ. Кроме того, «директор по области» поручил главе Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артёму Бахтереву привлекать в село молодых специалистов, обеспечивая их жильём и «подъёмными».Очень жаль, что сельским хозяйством губернатор Куйвашев не озаботился годом ранее, когда на Калиновских полях Екатеринбурга началось целенаправленное уничтожение плодородного слоя земли. Возможно, тогда сейчас бы, как прежде, колосились бы сельхозкультуры и паслись бы стада, а не шло полным ходом строительство складов логопарка «Уральский», которое так активно поддерживал всё-тот же самый губернатор.Впрочем, истинная причина повысившегося у политика интереса к сельскому хозяйству ясна. В сентябре выборы, в том числе — губернаторские. Пока они не пройдут, действующий глава администрации Свердловской области, уроженец Тюменской области Куйвашев раздаст ещё немало красивых обещаний о том, как при его дальнейшем мудром правлении будет хорошо житься на Урале.