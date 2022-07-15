В Свердловской области увеличилась численность избирателей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский избирком опубликовал численность избирателей в области. По данным на 1 июля, в регионе избирательным правом обладают 3 301 724 человека.Отметим, что впервые за последние годы это число увеличилось. Численность избирателей уточняется каждый полгода – 1 января и 1 июля. В последнее время этот показатель стабильно падал. Например, на 1 января 2020 года численность избирателей составляла 3 330 762 избирателя, на 1 января 2021 — 3 314 682, а на 1 января 2022 года — 3 299 652. Теперь зафиксирован рост числа избирателей.В Екатеринбурге больше всего избирателей проживает в Чкаловском районе (209 241 человек), а меньше всего – в Октябрьском районе (109 729 человек).