Анатолий Вассерман заявил, что в Екатеринбурге процветает гомосексуализм

— сказал Вассерман.

«Сейчас, насколько нам известно, центрами однополых отношений являются, прежде всего, мегаполисы – Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение. Ставить этих людей в условия дополнительного соблазна не хочется! Поэтому запрет на пропаганду нетрадиционщины крайне необходим»