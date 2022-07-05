Анатолий Вассерман заявил, что в Екатеринбурге процветает гомосексуализм
И сделал он это в контекст не кого-нибудь, а самого Вячеслава Володина
Политика
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат Госдумы от «Справедливой России» и экс-магистр «Своей игры» упомянул столицу Урала в числе главных центров гомосексуализма в России, комментируя «Федеральному агентству новостей» вчерашнее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить в стране «пропаганду нетрадиционных ценностей».
«Сейчас, насколько нам известно, центрами однополых отношений являются, прежде всего, мегаполисы – Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение. Ставить этих людей в условия дополнительного соблазна не хочется! Поэтому запрет на пропаганду нетрадиционщины крайне необходим»
— сказал Вассерман.
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