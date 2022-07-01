На штраф для екатеринбургского «дискредитатора российской армии» собрали даже сверх нужной суммы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известный в Екатеринбурге оппозиционер и пиарщик Ярослав Ширшиков сообщил, что народным способом «с миру по нитке» удалось собрать необходимые на оплату административного штрафа 40 тысяч рублей. И даже немного больше.Напомним, Ширшикова оштрафовали по «модной» нынче статьей 20.3.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. То есть, за дискредитацию вооружённых сил РФ. «Дискредитировал» армию Ширшиков (кстати, человек служивший) тем, что надел футболку с надписью «Ширшиков против [Роскомнадзор]». Кроме того, он дал интервью телеканалу ТВ-2, в котором наговорил «крамолы».По словам оппозиционера, штраф теперь будет оплачен, а собранные «излишки» пойдут на оплату других административно-оштрафованных по той же статье.