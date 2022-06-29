Из-за «жовто-блакитного» цвета фонтан в Каменске-Уральском сделали однотонным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сочетание жёлтого и синего цветов в России продолжает вызывать неадекватную реакцию у ряда граждан и государственных органов. В Каменске-Уральском бортик и чашу фонтана в парке культуры и отдыха Синарского трубного завода перекрасили только потому, что она кому-то слишком напоминала об украинском флаге.Ещё недавно верх круглого бортика был выкрашен в жёлтый цвет. Теперь его замазали синим, в цвет остальной поверхности. Тем же изменениям подвергли чашу в центре, из которой вверх бьёт струя воды. До этого она была в жёлтую и синюю полоску. Эстетически решение сомнительное. Зато политически объект в парке лишился «крамольной» ассоциации.Среди жителей Каменска-Уральского в соцсетях идёт дискуссия на тему, был ли фонтан краше до цветовой коррекции или после оной. Сходятся на том, что «в полосочку» выглядел он как-то поживее. Но стоит кому-то из обсуждающих упомянуть, что в сходстве цветов фонтана с расцветкой украинского флага нет ничего предосудительного, как в комментарии набегают «российские патриоты», чьи аргументы почему-то состоят из одних лишь оскорблений.Стоит напомнить, что не так давно по интернету широко распространился видеоролик, в котором не совсем трезвый пассажир подмосковной электрички матерно требовал от несовершеннолетнего мальчишки снять рюкзак. Претензии к рюкзаку были те же, что и к фонтану, — «жовто-блакитная» расцветка. Государственные и около государственные структуры только провоцируют такую неадекватную реакцию, перекрашивая в российских городах любые уличные объекты, содержащие «преступное» цветовое сочетание. Так, в Ростове жёлтые полосы на синих заводских трубах замазали белой краской. В Пскове полицейские, увидев жёлто-синий заборчик возле дома, заставили покрасившую её жительницу снова браться за кисть и краску. В Волгодонске из жёлто-синих бордюров сделали бело-сине-красные. В Екатеринбурге в апреле этого года схожая история произошла на улице Ильича, только там не стали делать бордюры «триколорными», а попросту перекрасили их в синий.