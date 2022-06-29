Совет представителей иностранных государств создали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Алексей Орлов создал Совет представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга. На официальном портале администрации города опубликовано соответствующее постановление.В Совет представителей иностранных государств входят 15 человек. К компетенции совета отнесли «рассмотрение вопросов, касающихся развития городской инфраструктуры и повышения качества жизни населения Екатеринбурга, подготовку предложений по обозначенным выше вопросам для Администрации города Екатеринбурга с учетом лучших зарубежных практик».Судя по составу совета, мэрия Екатеринбурга собралась перенимать лучшие практики Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.При этом в совет вошли шесть генеральных консулов. Несколько стран в совете представлены почетными консулами, не состоящими на дипломатической службе представляемого государства. Например, Индию представляет владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, а Монголию – экс-начальник свердловского ГУ МВД, генерал Владимир Воротников.