Главе Богдановича вынесли приговор за злоупотребление должностными полномочиями

– В ходе личных встреч и телефонных разговоров с руководителем коммерческой организации глава городского округа настаивал, что единственным и безальтернативным условием для возобновления деятельности предприятия является исполнение его требований. В результате незаконного вмешательства главы городского округа Богданович деятельность подрядчика остановлена и не возобновлена, – сообщили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Главу городского округа Богданович Павла Мартьянова осудили за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочия.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, глава Богдановича с декабря 2019 года по январь 2020 года незаконно вмешался в коммерческую деятельность предприятия, ведущего разработку и добычу полезных ископаемых на месторождении известняков. Он прекратил деятельность предприятия-подрядчика по поставке горной массы с месторождения до исполнения требования о включении определенных лиц в состав учредителей предприятия с совокупной долей участия в 51 % уставного капитала.В 2018 году Павел Мартьянов решил заключить с предпринимателями, с которыми находился в дружеских отношениях, договоры на капремонт зданий дома культуры в селах Байны и Кунары без проведения конкурентных процедур. Он поручил подчиненному ему по службе директору МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» заключить договоры с предпринимателями как с единственными подрядчиками. Опасаясь быть уволенным, тот выполнил указание главы Богдановича.Мартьянов не признал вину в содеянном в полном объеме. Богдановичский городской суд за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности назначил ему 200 тысяч рублей штрафа. Однако от исполнения наказания по данной статье он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения.Также суд назначил Павлу Мартьянову штраф в размере 200 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями.Прокуратура изучит приговор на наличие или отсутствие оснований для его обжалования.