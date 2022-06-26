Олегу Ягодину грозят штрафом по статье о дискредитации российской армии

20.48 Четверг, 30 июня 2022
Политика
Стоп-кадр видео с youtube-канала Activatica
Актёр «Коляда-театра» и лидер рок-группы «Курара» может оказаться очередным оштрафованным за дискредитацию российской армии. Екатеринбургские силовики сейчас рассматривают возможность составить на него протокол и передать дело в административный суд.

Поводом полицейской проверки стало нелестное высказывание Олега Ягодина в адрес «вечного» президента страны и пожелание миру мира (сама армия не была при этом упомянута, но штрафам это особо не мешает). «Крамольные» слова прозвучали в минувшие выходные на концерте «Курары» в рамках однодневного фестиваля «Ночь музыки». Благодаря многочисленным видеосъёмкам, высказывание услышали не только присутствующие на концерте. И, разумеется, нашлись «возбудившиеся».

Если протокол будет составлен и делу дадут ход, то Ягодину почти наверняка грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Именно столько (по максимуму по соответсвующей статье) дают обычно судьи «дискредитантам». Впрочем, есть и вариации, и если Евгения Ройзмана оштрафовали «по полной», то депутату Екатеринбургской городской думы Алексею Холодареву выписали штраф в 40 тысяч рублей, а художнице из Нижнего Тагила Алисе Горшениной — 35 тысяч. Юридическим лицам «везёт» меньше, их «долбят» куда более крупными штрафами. Напомним, что недавно «Вечерние Ведомости» были оштрафованы «за дискредитацию российской армии» на 200 тысяч рублей, вскоре после штрафа на 150 тысяч.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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