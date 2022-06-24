Музыкальный фестиваль «Смена» в Екатеринбурге отменили из-за событий в Украине

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В августе, 6-го числа, в Екатеринбурге должен был пройти музыкальный фестиваль «Смена». Организатором его был «Teleclub», на сцене которого и планировалось выступление целого ряда солистов и коллективов: Дора, RSAC, ssshhhiiittt и PALC. В хедлайнерах была заявлена рок-группа «Нервы». И вот тут-то возникла заминка.«Нервы» — украинская рок-группа. Её основал в Киеве в 2010-м году музыкант и певец Евгений Мильковский. Плодовитый коллектив за время существования выпустил 7 студийных альбомов (последний — в прошлом году) и больше 2 десятков клипов. Песни «Нервов» стали популярны не только в Украине, но и за её пределами. Некоторые из них звучали в российских телесериалах «Универ», «Молодёжка», «Физрук». В 2019-м году коллектив проехался с большим туром по городам России. Но в связи с последними событиями, понятно, что новый приезд «Нервов» в Россию, мягко говоря, затруднён.Сегодня «Teleclub» через соцсети выпустил обращение к екатеринбуржцам, которые ждали фестиваля «Смена» и, в частности, концерта украинцев. «Вы, как и мы, с беспокойством наблюдаете за тем, как последние события в Украине сказываются на концертной индустрии в России, — говорится в обращении. — Мы долго искали артистов на замену заявленных хедлайнеров фестиваля — группы «Нервы», так как организовать выступление этого коллектива в нашей стране сейчас, к сожалению, не представляется возможным. Обдумывали альтернативные варианты наполнения мероприятия. Но пришли к важному выводу — при всех новых вводных у нас получается абсолютно другой фестиваль. Не тот, который мы изначально планировали и обещали».Итак, «Teleclub» принял решение отменить «Смену». Купленные билеты можно обменять на другие концерты или вернуть по месту приобретения.