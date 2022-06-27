Алексей Свалов стал депутатом Заксобрания Свердловской области

12.14 Четверг, 30 июня 2022
Политика
Фото: свердловское отделение партии «Единая Россия» / sverdlovsk.er.ru
Сегодня состоялось заседание свердловского отделения партии «Единая Россия», на котором вакантный мандат в региональное Заксобрание был передан начальнику управления общественных связей Уральской горно-металлургической компании Алексею Свалову.

На заседании сегодня, 30 июня, участвовали 11 членов президиума. Вакантный мандат в Законодательном собрании Свердловской области образовался, когда депутат Владимир Анисимов добровольно сложил свои полномочия. Решение передать депутатский мандат Алексею Свалову принято единогласно.

– Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере, – Алексей Свалов.


Добавим, что Алексею Свалову 38 лет. Он работает в УГМК с осени 2017 года.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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20:06 Сборщики металла украли в Екатеринбурге двигатель от лифта
19:26 В Серове нашли жителя Карпинска, а в Карпинске — серовчанина
18:58 В Екатеринбурге прекращает работу болгарское консульство
18:29 Завтра в Екатеринбурге начнутся «Рязановские дни»
17:53 Тепло возвращается в Свердловскую область
17:30 В Свердловской области уже вторую неделю ищут пропавшего мужчину
16:56 В двух отделениях «Почты России» в Екатеринбурге произошел сбой
16:24 Автомобилиста в Екатеринбурге оштрафовали за отказ о снятии тонировки
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14:53 Хакеров из Екатеринбурга обвинили в DDoS-атаке на сайт «Роскосмоса»
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