Алексей Свалов стал депутатом Заксобрания Свердловской области
Политика
Фото: свердловское отделение партии «Единая Россия» / sverdlovsk.er.ru
Сегодня состоялось заседание свердловского отделения партии «Единая Россия», на котором вакантный мандат в региональное Заксобрание был передан начальнику управления общественных связей Уральской горно-металлургической компании Алексею Свалову.
На заседании сегодня, 30 июня, участвовали 11 членов президиума. Вакантный мандат в Законодательном собрании Свердловской области образовался, когда депутат Владимир Анисимов добровольно сложил свои полномочия. Решение передать депутатский мандат Алексею Свалову принято единогласно.
Добавим, что Алексею Свалову 38 лет. Он работает в УГМК с осени 2017 года.
На заседании сегодня, 30 июня, участвовали 11 членов президиума. Вакантный мандат в Законодательном собрании Свердловской области образовался, когда депутат Владимир Анисимов добровольно сложил свои полномочия. Решение передать депутатский мандат Алексею Свалову принято единогласно.
– Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере, – Алексей Свалов.
Добавим, что Алексею Свалову 38 лет. Он работает в УГМК с осени 2017 года.
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