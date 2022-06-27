Алексей Свалов стал депутатом Заксобрания Свердловской области

– Для меня это большая ответственность. И со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие в полной мере, – Алексей Свалов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня состоялось заседание свердловского отделения партии «Единая Россия», на котором вакантный мандат в региональное Заксобрание был передан начальнику управления общественных связей Уральской горно-металлургической компании Алексею Свалову.На заседании сегодня, 30 июня, участвовали 11 членов президиума. Вакантный мандат в Законодательном собрании Свердловской области образовался, когда депутат Владимир Анисимов добровольно сложил свои полномочия. Решение передать депутатский мандат Алексею Свалову принято единогласно.Добавим, что Алексею Свалову 38 лет. Он работает в УГМК с осени 2017 года.