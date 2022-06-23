В Екатеринбурге прекращает работу болгарское консульство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заместитель министра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова уведомила посла РФ Елеонору Митрофанову о том, что в Екатеринбурге закрывается консульство республики. Пока это временная мера, связанная с тем, что болгарская сторона сокращает численность своих представителей в России до 48 человек (останется примерно поровну дипломатических работников и административно-технического персонала).В свою очередь, Россия сокращает сотрудников своего посольства в Софии, прекращая работу консульского отдела. Российские генконсульства в нескольких болгарских городах тоже будут временно закрыты. Причиной этого послужило решение правительства Болгарии выслать 70 российских дипломатов, заподозренных в деятельности, которую болгарские спецслужбы оценили, как угрожающую национальной безопасности страны.Ранее в Екатеринбурге закрылось консульство США, с 1994-го года располагавшееся по адресу «улица Гоголя, 15». Сегодня там сняли таблички с надписью «Генеральное консульство Соединённых Штатов Америки». Болгарское генконсульство в Екатеринбурге находится в здании 22 по улице Карла Либкнехта. Там таблички пока не сняты.