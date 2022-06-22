Продолжается война между теле-пропагандистом и екатеринбуржцами: новый удар нанесли уличные художники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уличное граффити с несвятым ликом российской телезвезды Владимира Соловьёва обнаружил на одном из зданий в Екатеринбурге популярный телеграм-канал «СВЕТ». Соловьёв в карикатурной форме изображён «в роли» мультипликационного персонажа телевизионной программы «Мегадром», которая выходила в эфир с середины 90-х годов и рассказывала о компьютерных играх. Иронию художника можно оценить, если знать, что персонажа того звали Агент Z.На рисунке также изображён недавно почивший в бозе другой Владимир — Жириновский. Уличный художник изобразил политика с ножом в руке: Жириновский разрезает торт в жовто блакитную полоску. Формой торт напоминает очертания украинской территории. Это — реально происходившее несколько лет назад действо, когда подобный торт Жириновскому подарила на день рождения коллега Соловьёва по пропагандистской деятельности Ольга Скабеева.Граффити появилось на стене здания по улице Кузнецова (Орджоникидзевский район Екатеринбурга). Администрация города уже нацелена на то, чтобы замазать карикатуру, при этом ссылаясь на её несогласованное размещение. Но до Соловьёва, скорее всего, известие о появившемся в уральской столице «портрете» всё же дойдёт — информация о новом граффити расползается по всероссийским телеграм-каналам. А это значит, что от пропагандиста можно ждать очередной порции грязи в сторону «Города бесов».