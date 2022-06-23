Глава Ростуризма гуляла по Екатеринбургу в одежде стоимостью более полумиллиона рублей

20.01 Понедельник, 27 июня 2022
Политика
Фото: пресс-служба УГМК
Глазастые блогеры углядели, что глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, на прошлой неделе посетившая столицу Урала, по улицам Екатеринбурга гуляла в очень недешёвой одежде. Её наряд оценили в сумму, сравнимую по стоимости с подержанной иномаркой.

Самая дорогая деталь одежды, надетой на Догузову, — кожаная рубашка бежевого цвета от англо-французского лейбла «Isabel Marant». Если сверять с предложениями интернет-магазинов, то оценить её можно в 240 тысяч рублей. Ценой поражает и рюкзак американского производства. Он стоит более 160 тысяч рублей. Чуть меньше продавцы просят за сапоги английского производства — «всего» 136 с половиной тысяч рублей. Даже золотые серьги обходятся дешевле — они стоят чуть больше «сотки». И, судя по всему, они — единственное, что было на Догузовой от российских производителей.

В общей сложности наряд Зарины Догузовой, в котором она нанесла визит в Екатеринбург, стоит более 750 тысяч рублей. Меж тем, считается, что Ростуризм — самая невыгодная для чиновников отрасль в плане зарплаты. Несколько лет назад озвучивалось, что средняя заработная плата в Ростуризме — чуть больше 60 тысяч рублей. Как молодой чиновнице удаётся так красиво одеваться и становится владелицей дорогостоящих квартир — остаётся загадкой, которую давно уже пытаются раскрыть столичные журналисты. Версия «муж обеспечивает» не подходит, ведь главная «ростуристка» не замужем.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Свердловскую область
23 июня 2022
Глава Ростуризма Зарина Догузова осталась довольна после прогулки по Екатеринбургу
26 июня 2022
Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Музейный комплекс УГМК
24 июня 2022
Около 15 тысяч кубометров древесины незаконно нарубили на Урале в 2022-м году
22 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Пятилетка главы Полевского Поспелова: коммунальный кризис, уголовное дело VIP-чиновника и миллиардные нарушения

Несмотря на ворох проблем, действующий мэр собирается на новый срок
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:01 Глава Ростуризма гуляла по Екатеринбургу в одежде стоимостью более полумиллиона рублей
19:17 В районе Пышмы на пасеках массово гибнут пчёлы
18:28 Прокуратура одного из районов Нижнего Тагила заподозрила мэрию в нарушении законодательства
17:56 Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя
17:22 В Свердловской области досрочно проиндексируют зарплаты медикам, учителям и соцработникам
16:55 Самый большой скейт-парк на Урале откроется в Екатеринбурге
16:23 Под Верхней Пышмой произошел взрыв
15:52 В Екатеринбурге стартует посвящённый главной городской реке форум
15:24 В Свердловской области более 37 тысяч человек пострадали от укусов клещей
14:53 В Екатеринбурге за выходные автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей
14:21 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:51 На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» участники представят проект повышения эффективности обогащения руды
13:33 В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейских за изнасилование девушки в патрульной машине
12:57 АО «Уралэлектромедь» за пять месяцев оцинковало 14 тысяч тонн металлоконструкций
12:24 В Екатеринбурге до сентября ограничат движение транспорта по Сибирскому тракту
11:55 После пожара на газовой станции в Талице возбуждено уголовное дело
11:28 Обвиняемого в покушении на школьницу в Нижней Синячихе заключили под стражу
10:54 Пропавшего на Урале мужчину нашли мертвым
10:26 Треть нелегальных свалок в Свердловской области состоит из строительных отходов
09:59 В Свердловской области анонсировали программу поддержки студенчества
09:22 На чемпионате России по мотокросу в Ирбите гонщики влетели в толпу зрителей
18:02 Глава Ростуризма Зарина Догузова осталась довольна после прогулки по Екатеринбургу
16:30 В Свердловской области ожидаются сильный ветер и дожди
15:15 Психологов свердловских учреждений ГУФСИН обучили гипнозу
14:29 Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня
14:22 В посёлке Полевской местные жители нашли тело женщины
Все новости Свердловской области
18:19 В Армении четыре сотрудника ГОКа спустились в шахту и объявили голодовку, требуя повысить зарплаты
17:29 Воронежского депутата суд заочно арестовал на два месяца по делу о «дискредитации ВС»
16:47 Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» в 2023 году
15:43 В Кирове суд прекратил дела о «дискредитирующих армию» разноцветных ленточках
15:26 Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль закрыты из-за ливней и оползней
14:13 В ГД одобрили уголовное наказание за демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций
12:44 В России женщины зарабатывают в среднем на 37% меньше, чем мужчины
11:58 Глава Крыма Аксенов объявил режим ЧС в Симферополе из-за сильных дождей
11:24 В Дзержинске из детского сада уволились сразу пять воспитателей и заведующая
10:40 На Сахалине полицейский сбил двух 30-летних женщин, одна из них погибла
09:53 Избранный президент Колумбии выступил за запрет боя быков после трагедии в Толиме
09:05 В британском Бирмингеме в результате взрыва разрушен жилой дом, еще несколько повреждены
17:42 Около 500 мигрантов штурмовали шестиметровый забор на границе Марокко и Испании
16:22 В Сочи более тысячи специалистов устраняют последствия стихии, жителей обеспечивают питанием и водой
15:36 Суд арестовал дома и квартиры блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении «фейков» об армии
14:40 В Казани два сотрудника колонии получили условный срок за избиение заключенного
14:03 Пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекс Gо», Uber и других приложений такси
13:04 В Краснодарском крае два легковых автомобиля с людьми потоком воды унесло в море
12:35 В Магнитогорске почти 300 сотрудников «скорой» требуют увеличить количество бригад и стимулирующие выплаты
11:34 Врио губернатора Рязанской области рассказал о тяжелом состоянии пострадавших в авиакатастрофе
10:50 В ЯНАО загорелся 13-й вагон пассажирского поезда, движение остановлено
10:13 Протесты в Эквадоре: полиция применяет слезоточивый газ, в магазинах нехватка продуктов
09:43 Baza: в Белгороде неизвестный бросил две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат
09:09 В Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку, есть жертвы
18:10 «ВОЗ объявила пандемию оспы обезьян». Это правда?
17:03 Американская компания Nike официально заявила, что ее магазины в России больше не откроются
Все новости России и мира
20:01 Глава Ростуризма гуляла по Екатеринбургу в одежде стоимостью более полумиллиона рублей
19:17 В районе Пышмы на пасеках массово гибнут пчёлы
18:28 Прокуратура одного из районов Нижнего Тагила заподозрила мэрию в нарушении законодательства
17:56 Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя
17:22 В Свердловской области досрочно проиндексируют зарплаты медикам, учителям и соцработникам
16:55 Самый большой скейт-парк на Урале откроется в Екатеринбурге
16:23 Под Верхней Пышмой произошел взрыв
15:52 В Екатеринбурге стартует посвящённый главной городской реке форум
15:24 В Свердловской области более 37 тысяч человек пострадали от укусов клещей
14:53 В Екатеринбурге за выходные автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей
14:21 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:51 На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» участники представят проект повышения эффективности обогащения руды
13:33 В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейских за изнасилование девушки в патрульной машине
13:10 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет вебинар для риэлторов
13:04 В Перми ограничат движение по Петропавловской
12:57 АО «Уралэлектромедь» за пять месяцев оцинковало 14 тысяч тонн металлоконструкций
12:56 Разработка пермских ученых позволит справиться с засухой
12:50 Участники турнира UralFC проведут открытую тренировку в «IMALL Эспланада»
12:24 В Екатеринбурге до сентября ограничат движение транспорта по Сибирскому тракту
11:55 После пожара на газовой станции в Талице возбуждено уголовное дело
11:28 Обвиняемого в покушении на школьницу в Нижней Синячихе заключили под стражу
10:54 Пропавшего на Урале мужчину нашли мертвым
10:26 Треть нелегальных свалок в Свердловской области состоит из строительных отходов
10:13 Пора летних отпусков принесет радость далеко не всем пермякам
09:59 В Свердловской области анонсировали программу поддержки студенчества
09:22 На чемпионате России по мотокросу в Ирбите гонщики влетели в толпу зрителей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK