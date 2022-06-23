Глава Ростуризма гуляла по Екатеринбургу в одежде стоимостью более полумиллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Глазастые блогеры углядели, что глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, на прошлой неделе посетившая столицу Урала, по улицам Екатеринбурга гуляла в очень недешёвой одежде. Её наряд оценили в сумму, сравнимую по стоимости с подержанной иномаркой.Самая дорогая деталь одежды, надетой на Догузову, — кожаная рубашка бежевого цвета от англо-французского лейбла «Isabel Marant». Если сверять с предложениями интернет-магазинов, то оценить её можно в 240 тысяч рублей. Ценой поражает и рюкзак американского производства. Он стоит более 160 тысяч рублей. Чуть меньше продавцы просят за сапоги английского производства — «всего» 136 с половиной тысяч рублей. Даже золотые серьги обходятся дешевле — они стоят чуть больше «сотки». И, судя по всему, они — единственное, что было на Догузовой от российских производителей.В общей сложности наряд Зарины Догузовой, в котором она нанесла визит в Екатеринбург, стоит более 750 тысяч рублей. Меж тем, считается, что Ростуризм — самая невыгодная для чиновников отрасль в плане зарплаты. Несколько лет назад озвучивалось, что средняя заработная плата в Ростуризме — чуть больше 60 тысяч рублей. Как молодой чиновнице удаётся так красиво одеваться и становится владелицей дорогостоящих квартир — остаётся загадкой, которую давно уже пытаются раскрыть столичные журналисты. Версия «муж обеспечивает» не подходит, ведь главная «ростуристка» не замужем.